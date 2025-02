Twee leiders van Anderlecht onder vuur: "Waar is het initiatief en de spelvreugde?"

Nog vier matchen heeft Anderlecht om zijn niveau op te krikken voor de play-offs beginnen. Op dit moment is er niemand die denkt dat paars-wit zich kan moeien in de debatten met Club Brugge en Genk. En telkens opnieuw wordt er naar het middenveld gekeken.

Zondag scheelde het natuurlijk een slok op een borrel dat Yari Verschaeren en Mario Stroeykens allebei niet beschikbaar waren. Op het slechte veld van Charleroi werd het echter al snel duidelijk dat Anderlecht zich niet onder de druk kon uitvoetballen en dus werd er gekozen voor een andere tactiek.

Er werden bijna 70 lange ballen verstuurd. In de eerste helft bracht dat niets op. Kasper Dolberg - we hebben er echt op gelet - had zijn eerste baltoets na 17 minuten. Tegen de nog stevigere defensies van Club en Genk gaat dat dus niet werken. Luis Vazquez kan je daarmee dan weer wel aanspelen, maar de Argentijn kan moeilijk een bal vasthouden.

Onyedika en Jashari, Bangoura en Heynen

Het probleem bij Anderlecht is dat een middenveld met Rits en Dendoncker niet werkt. Ze spelen beiden op hetzelfde ritme en zijn opbouwend niet goed genoeg om de volgende linie aan te spelen. Thorgan Hazard liep zich de pleuris, maar zag hen tot zijn frustratie elke keer breed of achteruit spelen.

Daar moet David Hubert iets op vinden. Neem nu Club, waar Onyedika en Jashari voor de verdediging spelen. Of Genk, met Bangoura en Heynen. Dat zijn allemaal jongens die vooruit kunnen indraaien. En ook vooruit spelen. Dat doen Dendoncker en Rits te weinig.

Daardoor komt de verdediging al snel onder druk te staan. Als de bal bij Simic of Hey belandde, schoof zondag bijvoorbeeld heel Charleroi op om druk te kunnen zetten. Daarom heeft David Hubert nu ook Yari Verschaeren nodig om als '8' te spelen.

Enthousiasme

Naast creativiteit ontbreekt het de laatste maanden bij vooral Dendoncker ook aan spelvreugde. Hij was niet echt blij dat hij in de verdediging moest spelen, maar ook op het middenveld straalt hij niet echt uit dat hij zijn ploegmaats bij de hand wil nemen. Dan heeft zo'n 19-jarige jongen als Simic dat veel meer.

LDD is nooit een echte leider geweest en is ook niet echt vocaal aan het coachen, maar hij mag wat meer enthousiasme in zijn spel leggen. Want straks gaat Hubert kiezen tussen Rits en Dendoncker voor de play-offs. En iedereen weet het: de 29-jarige Dendoncker speelt voor zijn toekomst. Hij moet zich de komende maanden laten zien aan andere ploegen.