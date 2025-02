Schorsing van Jude Bellingham brengt ex-doelman terug naar moment dat rode kaart zijn carrière bij de Rode Duivels lanceerde

De rode kaart van Jude Bellingham voor het zeggen van "Fuck off" tegen de scheidsrechter zorgde voor veel ophef in Spanje. Silvio Proto weet als geen ander hoe dat voelt, want hij maakte precies hetzelfde mee... tegen Spanje.

De rode kaart van Jude Bellingham riep bij Silvio Proto een oude herinnering op. In oktober 2004, ruim 20 jaar geleden, speelde hij met de Belgische U21 tegen Spanje.

België trad aan met spelers zoals Faris Haroun, Pieter-Jan Monteyne en Jérôme Colinet, terwijl Spanje grote namen opstelde. In de basis stonden Andrés Iniesta, Vitolo, Sergio Ramos en David Silva. Later vielen ook Santi Cazorla, Cesc Fàbregas en Roberto Soldado in.

Silvio Proto laat niet met zich sollen

Maar terug naar de wedstrijd: "Er was een vrije trap, Iniesta schoot direct over de muur, terwijl de scheidsrechter niet floot", herinnert Silvio Proto zich bij RTL Sports.

"Ik ging naar de scheidsrechter om het uit te leggen en zei aan het einde 'Fuck off'. En daarop zei hij 'Wat? Fuck off?' voordat hij me de rode kaart gaf. Ik ben twee keer in mijn carrière uitgesloten, dit was de eerste keer", lacht hij.

Ondanks de uitsluiting bleef België sterk. Benjamin De Ceulaer en Maarten Martens scoorden, maar Fàbregas en Cazorla brachten Spanje alsnog langszij, waardoor de wedstrijd in 2-2 eindigde.

De uitsluiting had onverwachte gevolgen voor Proto. Omdat hij niet meer bij de U21 kon spelen, werd hij bij de volgende interland meteen opgeroepen voor de Rode Duivels. Dat incident betekende dus zijn overstap naar het A-team.