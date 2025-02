"Waarom neem je Lamkel Zé eraf?" en "Hij stond daar als een mummie ..."

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

STVV en Club Brugge speelden tegen elkaar 2-2 gelijk. De late gelijkmaker van Tzolis was ook voor de analisten een ferme doorn in het oog. Temeer het doelpunt viel na de wissel van Didier Lamkel Zé.

Lamkel Zé was aan een prima wedstrijd bezig, maar vijf minuten voor tijd werd hij gewisseld door Felice Mazzu. “Ze hadden meer moeite met hem bij Club Brugge dan met de spitsen van alle clubs waar ze tegen speelden in de Champions League.”

Veel problemen voor Club Brugge

“Niet alleen van Atalanta, van alle clubs. Was het omdat ze minder scherp waren? Dat kan ook”, aldus Hein Vanhaezebrouck in Extra Time. “En dan haal je hem eraf en heb je geen aanspeelpunt meer … Ik vond dat eigenaardig. Het was ook niet dat hij nog veel ballen kreeg.”

Ook de manier waarop de 2-2 ontstond, met Patris die eerst als rechterflankspeler helemaal naar links ging uitzwerven en daarna ook het schot van Tzolis liet gebeuren, zorgde voor gefronste wenkbrauwen.

Mummie

“Als je zo’n dingen doet, ben ik ook niet verrast. Met je armen achter je rug gaan staan als een mummie … Dan kan je niets doen. En laat Tzolis dan maar rustig naar binnen komen en doen wat hij graag doet.”

“Dan kan je niet meer verdedigen. Er is een verschil tussen wanneer je verdedigt en je in de actie zit en wanneer er getrapt wordt .Soms duurt de actie lang en dan staan ze tien seconden met hun armen in de rug. Dan kan je niets doen.”