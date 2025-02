KV Kortrijk laat er geen gras over groeien: oude bekende staat al klaar om over te nemen van Vanderhaeghe

KV Kortrijk lijkt snel een opvolger te hebben gevonden voor de ontslagen Yves Vanderhaeghe. Bernd Storck, die de club twee jaar geleden al in eerste klasse hield, staat op het punt om opnieuw hoofdtrainer te worden bij de Kerels.

De ervaren Duitser is geen onbekende in de Jupiler Pro League. Hij werkte in België al bij Moeskroen, Cercle Brugge, Racing Genk en Eupen.

Storck staat bekend als een coach die ploegen snel op de rails krijgt en heeft al vaker laten zien dat hij kan werken onder moeilijke omstandigheden.

Bij KV Kortrijk wacht hem opnieuw een zware uitdaging. De club staat momenteel voorlaatste in de competitie en heeft elf punten achterstand op een veilige plek. Met slechts vier speeldagen en de Relegation Play-offs te gaan, wordt het een race tegen de klok om het behoud te verzekeren.

Storck slaagde er in het seizoen 2021-2022 al in om Kortrijk in eerste klasse te houden. Zijn organisatietalent en defensieve discipline kunnen de club nu opnieuw helpen in de strijd tegen de degradatie.

Een officiële aankondiging van de club wordt binnenkort verwacht. Kortrijk ontvangt zondag Cercle Brugge, mogelijk met Storck opnieuw aan het roer.