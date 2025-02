Noodlot slaat toe: Voormalige verdediger van KV Kortrijk en KV Mechelen ziet operatie mislukken en wacht op (verlossend?) nieuws

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Anthony Van Loo leeft sinds enkele jaren met een defribillator. Het apparaat redde het leven de voormalige verdediger. Al zorgt het nu voor heel wat kopzorgen.

Anthony Van Loo kreeg in 2008 een defribillator nadat er hartproblemen waren ontdekt. Het apparaat redde tot twee maal toe het leven van de voormalige verdediger van KV Mechelen en KV Kortrijk.

In 2018 - een zestal maanden na de tweede waarschuwing - moest Van Loo noodgedwongen stoppen met voetballen. Al bleef de defribillator uiteraard wel zijn werk doen.

Tot gisteren... Het apparaat moest worden vervangen, maar de operatie mislukte. "De nieuwe defribillator zou worden aangesloten, maar Anthony was al heel snel terug op de kamer. Het was niet gelukt."

"Dit was nog nooit eerder gebeurd", aldus Evelien Van Ostaeyen (vrouw van Van Loo, nvdr.) op Instagram. "De dokters zoeken naar oplossingen, maar de oplossingen raken op."

Operatie mislukt, dokters zoeken oplossingen

"Anthony heeft een defribillator nodig om zich te beschermen", besluit Van Ostaeyen. "Onze moed zakt weg. Anthony is mentaal én fysiek uitgeput. We zijn momenteel dan ook niet in staat om te reageren op berichten."

De redactie van Voetbalkrant.com wenst Anthony Van Loo en al zijn dierbaren moed en doorzettingsvermogen toe.