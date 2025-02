Niemand had dit ooit durven denken: de waanzinnige statistiek die de Pro League toch zeker 24 uur lang zal hebben

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Na de uitschakeling van Manchester City tegen Real Madrid is België het enige land dat nog geen uitgeschakelde vertegenwoordiger heeft op Europees niveau. Een statistiek die naar alle verwachtingen niet lang zal standhouden, maar die wel wijst op een uitstekende campagne.

Ook dit jaar presteren de Belgische clubs goed op Europees niveau. Onze vijf deelnemende vertegenwoordigers zijn erin geslaagd de groepsfase te overleven en door te gaan naar de volgende fase van hun Europese competities.

Zeer goed nieuws, aangezien België slechts een van de twee landen was die nog geen enkele vertegenwoordiger had verloren, samen met Engeland. Maar woensdagavond werd Manchester City uitgeschakeld in de Champions League door Real Madrid, terwijl Club Brugge erin slaagde zich te kwalificeren tegen Atalanta.

Landen met de minste teams die zijn uitgeschakeld in UEFA-competities (vanaf 19 februari):



0⃣ 🇧🇪

1⃣ 🏴🇪🇸🇳🇱🇬🇷🇨🇾🇱🇮

2⃣ 🇵🇹🇳🇴🇩🇰🇵🇱🇸🇮

... — Football Meets Data (@fmeetsdata) 19 februari 2025

Dit betekent dat Engeland zich bij de landen heeft gevoegd met minstens één uitgeschakelde club, net als Nederland (Twente) en Spanje (Girona). Zo is België nu het enige land is zonder een uitgeschakelde club in Europa.

Deze statistiek zal hoogstwaarschijnlijk slechts 24 uur standhouden, aangezien KAA Gent met 0-3 werd verslagen door Real Betis in de heenwedstrijd, Anderlecht met 3-0 verloor van Fenerbahçe, en Union met 0-2 van Ajax. Het bevestigt in ieder geval wel de mooie campagne van de Belgische clubs in Europa.