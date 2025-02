Rik de Mil gaat iets testen op bezoek bij zijn ex-club Westerlo: grote verandering op komst bij Charleroi

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Mohamed Koné zal niet de eerste doelman zijn voor Charleroi tijdens de verplaatsing naar Westerlo, deze zaterdag. Het zou Martin Delavallée zijn die hem zal vervangen.

Bij Sporting Charleroi verkeert Mohamed Koné in een lastige situatie. De 22-jarige doelman staat onder druk na zijn recente zeer matige prestaties.

Dit is een echt probleem voor Rik de Mil, aangezien de Zebra's hun behoud nog niet helemaal verzekerd hebben en vooral hun laatste kansen hebben gemist om zich te mengen in de strijd om de top 6.

Zaterdag zullen de Carolo's een zeer belangrijke wedstrijd spelen op het veld van Westerlo, dat een directe concurrent is geworden. De Kempenaren staan slechts drie punten achter Charleroi.

Wissel van doelman bij Charleroi voor de belangrijke uitwedstrijd tegen Westerlo

De overwinning is dus noodzakelijk voor de spelers van Charleroi. Rik de Mil zal iets moeten proberen om uit de negatieve spiraal te geraken (slechts één overwinning in de laatste zes wedstrijden).

Volgens La Dernière Heure, zal Martin Delavallée naar alle waarschijnlijkheid het doel van Charleroi verdedigen in Westerlo. De 20-jarige doelman heeft het altijd goed gedaan wanneer hij in de basis stond, terwijl Koné zeker behoefte had aan een "pauze".