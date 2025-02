Lierse zakt helemaal weg in Luik en laat gouden kans in liggen

Lierse kon zijn reeks van vijf wedstrijden zonder nederlaag niet verderzetten en ging met 2-1 onderuit op het veld van Club Luik. De strijd om een ticket voor de nacompetitie blijft zo zeer spannend.

De wedstrijd begon nochtans veelbelovend voor Lierse. Op Rocourt kwamen de bezoekers al snel op voorsprong via Maxim Kireev.

Toch verloor Lierse nog de grip op de wedstrijd. Dat brak hen zuur op, want Club Luik wist de achterstand uit te wissen en uiteindelijk de overwinning naar zich toe te trekken.

Glenn Claes, die in een ongewone rol als diepe spits speelde, zag het allemaal gebeuren. “Het scenario werd aanvankelijk perfect geschreven”, zuchtte Claes in De Gazet van Antwerpen.

“Bij onze eerste kans was het meteen raak, en we hadden controle. We hoefden deze partij helemaal niet te verliezen. Dit is een gemiste kans."

Komende zondag tegen Francs Borains moet Lierse beter doen. “We moeten nu zeker niet panikeren", besluit Claes. “Het is belangrijk dat we snel de draad weer oppikken."