Dit hebben Coleman en Hasi te zeggen om een mogelijke schorsing te vermijden na kritiek op refs

Vandaag moesten Chris Coleman en Besnik Hasi verschijnen voor het Disciplinair Comité van het Profvoetbal. Dit voor kritiek op de refs.

Chris Coleman, de coach van OH Leuven, riskeert geen effectieve straf voor zijn uitlatingen na het duel met Club Brugge. Het bondsparket vroeg 2 speeldagen schorsing en 2.000 euro boete, beiden met uitstel.

In de bewuste wedstrijd kreeg Verlinden van OHL voor de rust rood. Coleman liet zich na de match uit over de beslissingen. “Club Brugge heeft niemands hulp nodig. Het is een slechte beslissing”, klonk het.

“De gele kaarten kwamen maar één richting uit en de scheidsrechters moeten op dit moment van het seizoen op hun best zijn, net als wij. Twee weken op rij worden wij gestraft omdat zij dat niet zijn”, zei Coleman.

Integriteit in twijfel getrokken

“Hiermee insinueert de heer Coleman dat de competitie niet eerlijk zou verlopen en stelt hij de integriteit van onze competitie in vraag", aldus bondsprocureur Chris Van Den Bossche.

Coleman milderde zijn woorden. “Ik wou met mijn reactie dat Club geen ‘hulp’ nodig had niet respectloos zijn ten aanzien van de scheidsrechters. Club is gewoon al een heel goed team en werd dan geholpen door slechte beslissingen. Er waren momenten waarop hij (scheidsrechter Bram Van Driessche, red.) het fout had, maar ik wou niet onrespectvol zijn of zijn neutraliteit in twijfel trekken. Dat is mijn grote zorg op dit moment.”

Voor KV Mechelen-trainer Besnik Hasi vroeg het bondsparket een speeldag schorsing en 1.000 euro boete, eveneens voorwaardelijk. Na de match tegen KAA Gent zei Hasi over de arbitrage “Ze f*cken ons en dan geven ze een uitleg en moet je naar huis gaan slapen. Er moeten consequenties komen.”

Niet meegemaakt in dertig jaar

“Eerst en vooral is het niet de bedoeling dat we de scheidsrechters tegenwerken, integendeel. Het valt niet goed te praten”, zei Hasi op de zitting. “We gebruiken 'f*ck' veel in het voetbal. Het was niet mijn bedoeling om iemand aan te vallen, Nederlands is ten slotte niet mijn moedertaal. Ik had het misschien met andere woorden kunnen zeggen en dan hadden we hier niet gezeten.”

“Ik communiceer altijd met hen, soms met humor en soms met kritiek. Maar ik weet waar de grens ligt en stop ook altijd op tijd met zagen. Ik ben dertig jaar actief in België en ben nog niet in zo'n zitting beland, dat wil ook wat zeggen. Ik zal accepteren wat u mij oplegt”, besloot hij.

De uitspraak volgt woensdag of donderdag in beide zaken.