Filip Joos en Frank Boeckx laten zich duidelijk uit over keuze van Karetsas voor Griekenland: "Dat is een probleem en een enorme fout geweest"

De Belgische nationale ploeg zal niet kunnen genieten van het talent van Konstantinos Karetsas. De Genk-speler heeft namelijk voor Griekenland gekozen.

Konstantinos Karetsas stond de laatste maanden meer dan één keer op een Griekse voorpagina, terwijl het toptalent ook in België heel wat aandacht geniet. Eén vraag bleef wel steeds terugkeren.

Voor welk land kiest hij als het erop aankomt? Wel, sinds maandag weten we het antwoord. De aanvallender middenvelder van Genk laat de Rode Duivels links liggen en kiest voor Griekenland.

Op Instagram reageerde de 17-jarige al zelf. Bij Extra Time lieten ze zich ook uit over de keuze van het Genkse goudhaantje. "Doodzonde, toch?", zegt Filip Joos. "Zijn grote recht, voor alle duidelijkheid. Maar jammer."

"Als zijn hart daar ligt, dan is er niemand die dat moet tegenspreken. Ze zijn er ook sneller bij geweest. De Griekse bondscoach en de technisch directeur zijn in Genk geweest voor die van België. Natuurlijk, wij hadden geen trainer en technisch directeur", pikte Frank Boeckx in.

"Die timing zit een beetje jammer. Ik had contact met Dimitri De Condé en die zei dat de jongens van Griekenland hier waren en vertelden dat ze hem wilden. Ik heb hem geantwoord dat we geen technisch directeur hadden en op dat moment ook geen trainer", gaat hij verder.

Alleen, de Rode Duivels hadden wel en technisch directeur... "Maar iemand die wist dat hij ging vertrekken en niets meer wilde doen", ziet Boeckx. "Dat is een probleem en een enorme fout geweest", stelt Joos nog.