Axel Witsel had een enkeltje Luik wél op zijn bucketlist staan... Waarom de Rode Duivel plots niet meer wil terugkeren naar Standard

Axel Witsel is op zoek naar een nieuwe club. Standard droomt er (nog steeds) van dat het jeugdproduct zijn carrière aan de boorden van de Maas zal eindigen. Maar dat zal simpelweg niet gebeuren.

Het verhaal van Axel Witsel bij Atlético Madrid is geschreven. De 132-voudig Rode Duivel komt zo goed als niet meer in de plannen van Diego Simeone voor. Bovendien loopt zijn contract bij Los Colchoneros op het einde van het seizoen af.

Aan stoppen denkt de 36-jarige middenvelder annex verdediger (nog) niet. Witsel is van plan om zijn carrière met nog enkele seizoenen te verlengen. Bij Standard wordt alvast gedroomd van de grootse terugkeer.

De vervollediging van die cirkel zat ook lange tijd in het hoofd van de speler zelf, maar lijkt nu geen optie meer. Witsel beseft goed genoeg dat het géén goed plan is om zich in de chaos op Sclessin te storten. Ook na een eventuele overname zal het nog even woelig blijven.

Het Laatste Nieuws weet dat een terugkeer van Witsel enkel mogelijk is als ook Luciano D'Onofrio opnieuw opduikt in De Vurige Stede. De voormalige topman van De Rouches was even in beeld om over te nemen, maar dat plan is inmiddels dood en begraven.

Waar sluit Axel Witsel zijn carrière af?

Op die manier lijkt de kans héél groot dat Witsel in de Verenigde Staten of Saoedi-Arabië gaat voetballen. Om dan uiteindelijk toch nog een laatste stop te maken in Luik? Dat zal niet alleen van Witsel afhangen…