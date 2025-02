De dubbele transfer die onopgemerkt bleef: twee voormalige JPL-sterren herenigen zich in Mexico bij Club Tijuana

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Soms, wanneer de wintertransfermarkt op volle toeren draait, blijven sommige transfers wat onopgemerkt. Dit geldt ook voor de verrassende stap van twee voormalige Pro League-spelers die elkaar opnieuw ontmoeten... in Tijuana, Mexico.

Sinds deze winter is er een stukje Mexico in de Jupiler Pro League. César Huerta heeft Pumas UNAM verlaten voor RSC Anderlecht, en werd daarmee de eerste Mexicaanse speler in de geschiedenis van de club.

Maar een ander nieuwtje heeft minder aandacht gekregen. Twee voormalige publiekslievelingen van Excelsior Moeskroen en Sporting Charleroi hebben bijna tegelijkertijd een verrassende stap gezet naar... Club Tijuana.

Shamar Nicholson in een compleet nieuwe omgeving

In 2022 verraste Shamar Nicholson iedereen door Sporting Charleroi te verlaten voor Spartak Moskou. De Jamaicaan kon natuurlijk niet voorspellen dat een maand later Rusland Oekraïne zou binnenvallen... en dat Spartak bijgevolg uit alle Europese competities zou worden uitgesloten.

Nicholson speelde 57 wedstrijden voor Spartak Moskou, scoorde 16 doelpunten, maar speelde logischerwijs geen enkele Europese wedstrijd. Zijn terugkeer naar Europa was bij Clermont Foot in de Ligue 1, waar hij 26 wedstrijden speelde en 4 doelpunten maakte.

Nicholson keerde daarna terug naar Rusland, maar begon dit seizoen niet voor lange tijd bij Spartak Moskou. In de winter tekende hij bij Club Tijuana in Mexico, waar hij zich nu bij zijn nieuwe club voorbereidt. Tijuana, een stad met een beruchte reputatie, was ooit statistisch gezien de meest gewelddadige stad ter wereld.

Boya en Nicholson samen in Tijuana

De dag na de ondertekening van Nicholson werd Frank Boya, een andere voormalige JPL-speler, aan zijn zijde toegevoegd bij Club Tijuana. Boya had eerder in de Jupiler Pro League gespeeld voor vier clubs: Moeskroen, Antwerp, Zulte Waregem en STVV, en speelde 122 wedstrijden in de competitie.

Na 54 wedstrijden bij Amiens in de Franse Ligue 2 heeft Boya, net als Nicholson, zijn weg naar de Mexicaanse competitie gevonden. Helaas voor Boya liep hij een blessure op na slechts 34 minuten in zijn eerste Liga MX-wedstrijd en is sindsdien niet meer teruggekeerd op het veld.