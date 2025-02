Deze zomer niet genoeg voor Belgische tweedeklasser, nu heldenrol en naar bekerfinale: "Dit is te maf voor woorden"

Het kan soms snel gaan in het voetbal, afgelopen zomer werd Jari De Busser plots derde doelman bij Lommel en werd hij richting de uitgang geduwd. Nu zijn we een paar maanden later en is De Busser eerste doelman bij Go Ahead Eagles en speelt hij op 21 april de Nederlandse bekerfinale.

De Busser zou dit jaar zijn vijfde seizoen bij Lommel SK ingaan, tot de eigenaars van Lommel anders beslisten. De City Group zag geen toekomst in hem en besloten hem te degraderen tot derde doelman. Een beslissing van de City Football Group die boven het hoofd van de technische staf genomen werd.

Het toont nogmaals aan wat er misloopt bij de Belgische tweedeklasser. Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. De Busser is in ieder geval goed op weg om hun ongelijk te bewijzen.

De Belgische doelman zag geen andere keuze dan te vertrekken, en kwam terecht in Nederland, bij Go Ahead Eagles. Daar zou hij de strijd voor eerste doelman aangaan met Luca Plogmann, een strijd die hij inmiddels gewonnen lijkt te hebben.

Gered op Perisic

Nu staat De Busser in de Nederlandse bekerfinale, na een absolute stunt op het veld van PSV. De Eagles wisten de Eindhovenaren met 2-1 te kloppen, en dat mede dankzij een topprestatie van De Busser.

Wanneer PSV in de tweede helft begint aan een absoluut offensief op het doel van De Busser, was het aan hem om zich te bewijzen. En dat deed hij ook, met onder andere een geweldige redding op een schot van Perisic.

De Busser had oorspronkelijk niet eens verwacht dat hij ging spelen in de beker, die plek lag normaal vast voor Plogmann. "Ik had wel een klein voorgevoel omdat ik in de Eredivisie goede prestaties op de mat leg. Maar bij de beslissing dacht ik wel even: oké", vertelde hij na de wedstrijd aan Oost.

De Kuip

Dat het opeens hard gaat voor De Busser, weet hijzelf ook: "Ik kan het eigenlijk niet bevatten", vertelt hij. "Ook omdat het zo'n turbulent seizoen is geweest voor mij. Mijn moeder was hier net en toen zei ik: dit is te maf voor woorden. Ik moest weg bij Lommel en een jaar later ga ik naar De Kuip."

Op 21 april speelt De Busser met Go Ahead Eagles in de Kuip de finale van de Nederlandse beker. Donderdagavond weten we of dat tegen AZ Alkmaar, of tegen Heracles Almelo zal zijn.