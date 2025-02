Franky Van der Elst en Hein Vanhaezebrouck hebben duidelijke mening over competitieformat zonder play-offs: "Daar ben ik bang voor"

Hein Vanhaezebrouck heeft gesproken over het nieuwe competitieformat waar donderdag over gestemd wordt. De voormalige coach van KAA Gent zal de Play-offs missen... en vooral de deling van de punten.

Donderdag zal er over een nieuw competitieformat worden gestemd op de Algemene Vergadering van de Pro League. Het gaat om een format met 18 teams, zonder play-offs, dat uiteindelijk het levenslicht zou zien aan het begin van het seizoen 2026-2027. Hein Vanhaezebrouck vindt het jammer dat de play-offs kunnen verdwijnen.

"Een format met 18 is in ieder geval beter dan een gedrocht van een competitie waarbij niet iedereen twee keer tegen elke tegenstander speelt. Ik was fan van de play-offs, zeker met de halvering van de punten. Dat zorgde voor spankracht, veel topmatchen en verrassingen", vertelde hij bij Het Nieuwsblad.

Naar een minder interessante Pro League zonder play-offs?

Met de afschaffing van de play-offs is de algemene bezorgdheid dat het kampioenschap veel minder boeiend zal worden, met veel meer wedstrijden die er minder toe doen. "Die had je in Play-off 2 ook wel. De spankracht wordt wel een ding. Er gaan seizoenen zijn dat je een titelstrijd met drie teams krijgt zoals op dit moment in Spanje of Italië, maar er gaan ook seizoenen zijn dat de koploper meer dan tien punten voorsprong heeft en je de kampioen eigenlijk in februari al kent, zoals in Engeland."

Ook Franky Van der Elst zou de voorkeur hebben gegeven aan het behoud van de play-offs. Hij denkt dat de spanning aanzienlijk zal afnemen met hun verdwijning, al was hij geen voorstander van de puntenhalvering.

"Wat mij betreft, moeten de play-offs ook niet op de schop. De halvering van de punten wrong bij mij dan weer wel. Een competitie met play-offs met vier teams vind ik nog altijd het beste. Alleen past dat weer niet in het kraam van alle topclubs omdat zij er zo naast dreigen te pakken. Ik ben bang dat het straks minder spannend wordt. We gaan weer meer eindeseizoenswedstrijden krijgen", zei Van der Elst.