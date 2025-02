Krijg het paaien van Genk nog een juridisch staartje? "Ze duwen plannen door onze strot, maar ..."

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Op z'n Belgisch en een echte koehandel. Meer kunnen we niet zeggen van de manier waarop het al bij al logische competitieformat uit de hoge hoed is getoverd. Zeker de toegeving die werd gedaan om Genk (en Gent) aan boord te krijgen, zorgt voor een moeilijke afweging.

De clubs uit de Pro League zijn donderdag op de Algemene Vergadering van de Pro League tot een tweederdemeerderheid gekomen. Vanaf het seizoen 2026/2027 ziet de JPL er weer anders uit.

De play-offs verdwijnen dan en 1A zal weer 18 ploegen tellen. Zo worden er ieder jaar 34 wedstrijden gespeeld. Maar er zou nog een heel drastische beslissing zijn doorgevoerd, om Racing Genk mee aan boord te krijgen.

Jong Genk gered

Zo moeten er minstens vier U23-ploegen in de Challenger Pro League zitten. KRC Genk wou dit absoluut, want Jong Genk staat momenteel laatste in 1B.

Op die manier ontstaat er dus voor Seraing, Lommel en de andere ploegen onderaan de Challenger Pro League een gevaarlijke situatie, want Genk zal niet degraderen - en Gent zal ook sowieso mogen promoveren vanuit de eerste amateurklasse.

Door het failliet van Deinze degradeert er maar één ploeg, maar of ploegen als Lommel, Seraing en Eupen akkoord zullen gaan met het voorstel is nog maar de vraag. "Ze duwen hun plannen door onze strot, maar wij hebben geen schrik om die uit te spuwen", klonk het vooraf al bij een club uit 1B bij Sporza.