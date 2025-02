Seraing trekt eerlijkheid van de competitie in twijfel en komt met heel duidelijke reactie nu het dreigt te degraderen door plotse redding van Jong Genk

In de Challenger Pro League verandert de hervorming van de U23-teams aanzienlijk de situatie, vooral voor de degradatiekandidaten Lommel en Seraing. Sportief directeur van Seraing, Mario Mendoza, heeft ons zijn mening gegeven.

Het is officieel, de Jupiler Pro League keert terug in een format met 18 clubs en zonder play-offs vanaf het seizoen 2026-2027. Ook de Challenger Pro League zal veranderen, volgend seizoen zelfs al. Er moeten verplicht vier U23-ploegen in 1B spelen.

Een beslissing waar velen zich vragen bij stellen. Jong Genk wordt dus sowieso gered, terwijl het laatste staat, en druk wordt gelegd op Lommel en Seraing. Deze twee clubs nemen het dit weekend tegen elkaar op in een, nu zeker, levensbelangrijke wedstrijd.

We hebben donderdag gesproken met Mario Mendoza, Sportief Directeur van de Metallo's. Hij heeft gereageerd op de ingrijpende verandering in het kampioenschap.

Gemengde reacties op de hervorming, Seraing trekt de eerlijkheid van de competitie in twijfel

"We hebben gemengde gevoelens over deze hervorming, omdat deze veranderingen met zich meebrengt in het huidige seizoen. Als Jong Genk laatste staat, zal het niet degraderen, terwijl Lommel en Seraing voor hun leven zullen spelen dit weekend. Aan de andere kant moeten we altijd een team achter ons laten om in het professionele voetbal te blijven, ongeacht welk team. Vanuit dat oogpunt verandert er niets voor ons."

"Wat betreft de U23-teams: Genk, Anderlecht en Club Brugge zullen volgend seizoen zonder druk spelen, omdat ze niet kunnen degraderen. Toen ze de U23-teams in het profvoetbal introduceerden, dacht ik dat het een goede zaak was. Dit omdat ze echte druk kunnen ervaren in een competitie die de spelers kan vormen voordat ze bij het A-team terechtkomen. Deze jongens speelden om niet te degraderen, het was een waardevolle ervaring voor hen. Nu gaan we terug en halen dat weg. Waar is het voordeel?"

De kaarten zijn volledig opnieuw geschud. De U23 van Genk kan niet meer degraderen en zal dus veel vrijer kunnen spelen tegen onder andere Lommel, dat strijdt tegen de degradatie, of tegen RAAL, in de race om promotie.

Halverwege de competitie zoiets veranderen, dat verstoort de competitie"

"De omstandigheden zijn anders. Jong Genk moet nog steeds teams treffen die voor iets strijden, dat is niet eerlijk. Dat is het grote probleem van België, men verandert van gedacht halverwege het seizoen. Dat kan gewoon niet. Halverwege veranderen, dat verstoort het kampioenschap. Als Jong Genk op de 3e of 4e plaats zou staan, zouden we hier niet over praten, maar dat is niet het geval."

"Aan onze kant richten we ons, ondanks de hervorming, alleen op de sport en onze reis naar Lommel. Het belangrijkste is om een team achter ons te laten, daarna zullen we zien. Het is niet het moment om grote voorspellingen te doen, we moeten alleen zondag winnen", aldus Mario Mendoza. Als Seraing laatste eindigt in het kampioenschap, zou het een beroep kunnen doen op zijn juridisch adviseur om de verschillende mogelijkheden te evalueren.