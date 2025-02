Bart Verhaeghe krijgt de wind van voren: "Iemand in zijn functie ..."

Hoogspanning op het veld tijdens de wedstrijd tussen Club Brugge en Standard. De Rouches zouden uiteindelijk met 1-2 de zege gaan pakken. Lawrence Visser was de gebeten hond bij de supporters van Club Brugge. En ook bij bestuur en spelers.

Club Brugge kwam op voorsprong in eigen huis tegen Standard, maar na een rode kaart voor Christos Tzolis kantelde de wedstrijd nog helemaal. Op aangeven van de VAR kwam er een strafschop voor handspel van Ordonez, in de slotfase werd het zelfs nog 1-2.

❌ | Christos Tzolis wilt een penalty, maar de scheidsrechter gaat daar niet in mee. 🤔🫵 #CLUSTA pic.twitter.com/ANZND52PFJ — DAZN België (@DAZN_BENL) February 23, 2025

🫵 | De bal gaat op de stip voor Standard de Liège. ✋📺 #CLUANT pic.twitter.com/qewzbuQ9gW — DAZN België (@DAZN_BENL) February 23, 2025

Voor de supporters van Club Brugge was het duidelijk. Ref Lawrence Visser heeft de wedstrijd kapotgefloten. Via X reageerden ze dan ook massaal over wat er allemaal gebeurde. Ze kregen ook meteen lik op stuk van andere supporters.

Bart Verhaeghe ging nog verder en zocht Lawrence Visser op in de catacomben van Jan Breydel. Hij schold er de ref uit, maar bood achteraf in een boodschap zijn excuses aan. Toch is het Bondsparket niet echt onder de indruk van die excuses, waardoor de zaak een staartje zal krijgen.

Manier waarop?

Onder meer de politiek moeide zich, maar ook de analisten zijn duidelijk. "Schuldbesef is goed, maar hij gaat een paar wedstrijden thuis moeten bekijken denk ik", aldus Frank Boeckx in Extra Time. "Het is emotie", pikte Wesley Sonck in.

"Je moet wel naar beneden gaan en die beslissing nemen. Je kan toch verwachten dat iemand met zo'n functie dit niet gaat doen? Of dat die deuren openstaan en er camera's opstaan?", blijft Filip Joos toch met een wrang gevoel achter.