OH Leuven-coach Chris Coleman geeft zijn mening over nieuw competitieformat en was verrast : "Ik wist niet dat zoiets kon"

Het nieuwe competitieformat is absoluut het gespreksonderwerp van de week. Op de wekelijkse persbabbels krijgt iedere coach er wel een vraag over. OHL-trainer Chris Coleman kan zich wel vinden in het format.

Vanaf het seizoen 2026/2027 gaat de JPL overschakelen naar een competitie met 18 clubs en geen play-offs. Het idee lag op tafel om er dit seizoen al aan te beginnen, maar na heel wat kritiek werd dat al snel opgeborgen.

"Ik was een beetje verrast dat er sprake was van dit seizoen nog te veranderen", zei OHL-coach Coleman volgens Het Laatste Nieuws. "Ik wist niet dat zoiets kon. Maar als ik het goed begrijp, zakt er nu volgend seizoen maar één team via barrages. Toch?"

"De Belgische competitie heeft me altijd geïnteresseerd", gaat hij verder. "Het heeft een goeie reputatie en er is hier zeker kwaliteit. Als 18 teams de competitie nog kan verbeteren, so be it. Goed voor België."

Coleman was eerder actief bij de Griekse clubs Atromitos Athens en AE Larisa. Play-offs waren hem dus niet vreemd. "In Griekenland, waar ik ook heb gecoacht, werkten ze ook met play-offs, en daar is het concept laatst ook weer veranderd."

"Ik snap waarom mensen de play-offs leuk vinden, maar ik begrijp de keuze voor deze piste ook wel. Ach, als voetbalcoach kan je moeilijk uitspraken doen over iets dat zo ver in de toekomst ligt. Ik kijk niet verder dan mijn volgende match", besluit hij.