🎥 Noa Lang verliest alweer zijn geduld tegen bekersensatie, PSV in grote problemen

PSV heeft opnieuw een nederlaag moeten incasseren tegen Go Ahead Eagles. Na de bekeruitschakeling op woensdag verloren de Eindhovenaren ook in de competitie met 3-2 van Go Ahead.

De wedstrijd begon goed voor Go Ahead Eagles, met goals van Antman en Edvardsen. PSV kwam terug met treffers van Luuk de Jong en voormalig Club Brugge-speler Noa Lang. Toch zorgde het doelpunt in de laatste minuut van Antman ervoor de PSV in een diepe crisis verkeert. De nederlaag betekent dat PSV in de laatste negen competitiewedstrijden slechts twee keer heeft gewonnen. Waarom één keer winnen als het ook twee keer kan? 🫣✌️ pic.twitter.com/XDvKXWIsVI — Play Sports (@playsports) March 1, 2025 Dit zorgt voor veel druk op het team. Zeker omdat PSV dinsdag speelt in de achtste finale van de Champions League tegen Arsenal. Noa Lang verliest geduld Er was ontevredenheid bij PSV, en ook Noa Lang raakte opnieuw betrokken in conflict. In de tweede helft werd hij aan de arm getrokken door Adelgaard, waarna hij boos reageerde en zijn hoofd tegen die van de tegenstander duwde. Scheidsrechter Pol van Boekel gaf Lang dan ook een gele kaart voor zijn reactie. Dat wordt geen Noano op jouw feestje, Adelgaard! 😬🤬 pic.twitter.com/S994PuD3Pu — Play Sports (@playsports) March 1, 2025 PSV staat nu tweede in de Eredivisie met 52 punten. Leider Ajax speelt nog tegen Almere City en kan de voorsprong op PSV vergroten tot acht punten.