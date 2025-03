Nicky Hayen en Hans Vanaken blikken vooruit op Champions League-clash: "Het is aan anderen om hun kans te grijpen"

Dinsdagavond om 18u45 staan de eerste wedstrijden in de achtste finales van de Champions League op het menu. Club Brugge neemt het daarin op tegen het Engelse Aston Villa van Youri Tielemans en Amadou Onana. Coach Nicky Hayen en kapitein Hans Vanaken staan de pers to woord in aanloop naar de match.

Het is de tweede keer dat Club Brugge en Aston Villa elkaar tegenkomen in de Champions League. In hun eerste treffen won Club Brugge met 1-0 van de Villains, mede dankzij een bizarre hands-fase.

"Er is veel individuele kwaliteit bij gekomen bij Villa, maar het is en blijft nog steeds een ploeg die met veel intensiteit speelt", vertelt Hayen bij Het Nieuwsblad.

Daarnaast bevestigde Hayen ook dat hij niet over zijn typeploeg beschikt dinsdag: Seys ontbreekt, Onyedika is wel fit. "Het is aan anderen om dan hun kans te grijpen."

Motivatie

De trainer van Club Brugge stond ook even stil bij het zure gelijkspel tegen KAA Gent van afgelopen zaterdag: "We hebben de match van zaterdag al geanalyseerd en de spelers weten wat er fout ging en beter kan. Aston Villa is een andere match in een andere competitie."

"De matchen in de Champions League staan los van deze in de competitie", aldus Nicky Hayen. "De beleving is misschien anders, maar ik ga ervan uit dat de motivatie dezelfde is."

Opladen

Ook bij Hans Vanaken lijkt de draw met Gent opnieuw verteerd. "De match van zaterdag is gespeeld en ik had vanmorgen niet het gevoel dat ze nog door de hoofden van de groep spookte."

Dat de spelers zich soms moeilijker kunnen opladen voor een wedstrijd in de reguliere competitie, moet de Brugse kapitein wel toegeven. "Onbewust speel je inderdaad misschien liever tegen Aston Villa, Juventus of Milan en misschien bepaalt dat soms wel het resultaat van de matchen ervoor of erna."