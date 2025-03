Kwam Antwerp heel goed weg tegen Cercle Brugge? Jonathan Lardot spreekt klare taal over zware overtreding van Riedewald

Antwerp speelde vorig weekend 0-0 gelijk tegen Cercle Brugge. De bezoekers eindigden de wedstrijd met tien, maar zij hadden ook graag een rode kaart bij Antwerp gezien.

Na het 0-0 gelijkspel tussen Antwerp en Cercle Brugge ontstond er toch heel wat discussie over beslissingen van de arbitrage. Christiaan Ravych kreeg een kwartier voor tijd een rode kaart.

Alleen had Jaïro Riedewald er ook eentje kunnen krijgen. Meteen na rust beging hij een serieuze overtreding op Lawrence Agyekum, door vol op zijn enkel door te gaan. Hier kreeg hij geel voor.

Per ongeluk uiteraard, maar de kaart had zeker een andere kleur kunnen hebben. Riedewald gaf na afloop zelf al aan dat hij opgelucht was dat de ref en VAR hem lieten staan.

Ook Jonathan Lardot vindt het geen rode kaart. "De clubs vragen ons om consistent te zijn. In het verleden hebben we een paar vergelijkbare situaties gehad", vertelde hij bij Under Review.

"Als de hiel nog op de grond staat, dan is dat voor ons een element om consistent te zijn. Het contact is wel pijnlijk, dat geeft ik toe. Maar we moeten ook consistent zijn. Dit is een mooie gele kaart zal ik maar zeggen", besluit de scheidsrechtersbaas.