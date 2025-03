Ontknoping nadert: deze scheidsrechters moeten voorlaatste speeldag in goede banen leiden

De Clasico tussen Standard en Anderlecht en de 'Slag om Vlaanderen' tussen KAA Gent en Club Brugge zijn achter de rug, maar er staat ook dit weekend veel lekkers op het programma van de 29e speeldag van de Pro League. Hier zijn de aangestelde scheidsrechters.

Er staan dit weekend weer enkele aantrekkelijke affiches op de kalender. Op dinsdag heeft het Referee Department de namen bekendgemaakt van de scheidsrechters die zijn aangesteld voor de 29e speeldag.

De topper van de speeldag is de wedstrijd tussen Antwerp en Gent. Die zal in goede banen worden geleid door Erik Lambrechts. Minstens zo belangrijk: Jasper Vergoote is de VAR van dienst in de topper die nog van belang kan zijn richting de Champions' Play-Offs.

Lothar D'Hondt moet Union - Standard in goede banen leiden, met Quentin Pirard als VAR. En de Brugse derby wordt gefloten door Bram Van Driessche. Simon Bourdeaud'hui is daar de VAR van dienst.

Kelderkraker voor Laforge

Voor Nicolas Laforge is er een kelderkraker tussen STVV en Beerschot - misschien wel de laatste kans nog steeds voor De Mannekes.

Alle aanduidingen kan u hierboven bekijken. Naar welke wedstrijd kijkt u uit? Laat het ons weten in de reacties.