Heeft Vincent Kompany nu toch zijn filosofie waar hij niet wou van afwijken aangepast?

Vanavond neemt Bayern München het op tegen Bayer Leverkusen in de Champions League. Vincent Kompany speelt een belangrijke rol tijdens deze achtste finales.

Zelfs al heeft de directie Vincent Kompany in zijn functie bevestigd door hem te laten weten dat zijn job niet in gevaar is, zelfs in geval van uitschakeling in de achtste finales van de Champions League, heeft Bayern München van de Champions League een belangrijk doel gemaakt sinds ze weten dat de finale zal plaatsvinden in de Allianz Arena.

Maar na de top 8 van de eerste fase te hebben gemist en met moeite Celtic te hebben verslagen in de play-offs, staat het team voor een grote uitdaging met deze dubbele confrontatie tegen Bayer Leverkusen. Dit seizoen heeft Kompany nog nooit het laatste woord gehad tegen Xabi Alonso (twee gelijke spelen in de competitie, een nederlaag in de beker).

De topontmoeting in het Duitse voetbal

"Beide teams hebben veel individuele kwaliteiten en zetten veel intensiteit neer. In de drie wedstrijden tot nu toe hebben we drie verschillende verhalen gehad", verklaarde Vince the Prince tijdens de persconferentie.

Tijdens de laatste wedstrijd tegen Bayer had de Rekordmeister zelfs een muur opgetrokken. Iets wat volledig indruist tegen de filosofie van Kompany. "We hebben er geen probleem mee om soms diep te moeten verdedigen, maar de andere partij moet het verdienen. En Leverkusen verdient het om beschouwd te worden als een toptegenstander".

Vincent Kompany heeft geleerd om pragmatisch te zijn. Het zal interessant zijn om te zien hoe zijn team vanavond zal presteren. Want thuis kan de Rekordmeister zich niet verstoppen.