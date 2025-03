Na de vraagtekens bij nieuwe trainer voor Antwerp: "Hebben alle hoofdcoaches in eerste klasse dat?"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Royal Antwerp FC verraste met het ontslag van Jonas De Roeck. Nog een grotere verrassing was de komst van de 55-jarige Andries Ulderink als zijn opvolger.

The Great Old heeft een princiepsovereenkomst gesloten met de Nederlander. Na minder dan een jaar keert de assistent van Mark van Bommel nu terug, maar als T1.

Hij wordt vrijdag voorgesteld aan de pers, zondag staat hij al langs de zijlijn in de topper tegen KAA Gent op de Bosuil. Een verrassende keuze, maar niet voor Davino Verhulst die twee jaar met Ulderink samenwerkte.

“Ik had deze move al verwacht toen Mark van Bommel in de zomer vertrok”, vertelt de voormalige keeper van de club aan Gazet van Antwerpen.

Dat Ulderink dicht bij de spelers staat, is een feit dat kan helpen. “Van Bommel stond misschien nog dichter bij zijn spelers dan Andries. Maar Andries profileerde zich wel als een echte peoplemanager. Hij wist perfect wanneer hij een speler gerust moest laten of wanneer hij ermee moest gaan praten. Die man zag het gewoon.”

Als T1 heeft Ulderink niet bepaald een indrukwekkend cv. “Hebben alle hoofdcoaches in eerste klasse dan zoveel ervaring? Andries zit al zéér lang in het vak en heeft genoeg watertjes doorzwommen”, besluit Verhulst

“Hij is de perfecte man op de perfecte plaats. Het goeie aan hem is ook dat hij weet hoe hij jonge gasten moet benaderen. Antwerp trekt resoluut de kaart van de jeugd. Daar was hij eigenlijk vorig seizoen al mee begonnen, door die jonge gasten te pushen.”