Verrassende namen? Dit is het ideale JPL-elftal van Colin Coosemans, zonder spelers van Anderlecht

Het reguliere seizoen in de Jupiler Pro League zit er bijna om. In de play-offs zal beslist worden wie de nieuwe landskampioen is.

De competitie loopt op zijn einde, maar er staat nog heel wat te gebeuren in de Champions’ Play-offs. En we genieten er best nog van, want met het nieuwe competitieformat zullen die verdwijnen. Het Nieuwsblad vroeg Colin Coosemans om zijn ideale elftal uit de Jupiler Pro League te kiezen, maar dan wel zonder spelers van RSC Anderlecht. “Tja, dan kan ik niet om Simon Mignolet heen in doel. Senne Lammens is mijn tweede keuze”, klinkt het meteen bij de doelman van paarswit. De achterhoede is ook snel gekozen. “Dan op links Archie Brown van Gent, Matte Smets ook vanachter, en euh… Brandon Mechele. Zet Alessio Castro Montes er ook maar bij, die wordt nog altijd wat onderschat.” Een rij verder maakt Coosemans ook zijn keuzes. “Op het middenveld Hans Vanaken, Charles Vanhoutte en Vincent Janssen op de tien, of ben ik nu te aanvallend?” Hij eindigt met zijn offensieve pionnen. “Voorin dan nog Tzolis misschien, Tolu van Genk ook. Om af te ronden, zet ik ook Geoffry Hairemans in de basis. Die mag lekker knijpen en de verre hoek zoeken.”