Bondscoach Rudi Garcia kijkt al naar 'ongewone' oplossing voor geteisterde positie: iedereen ligt in de lappenmand, behalve...

Rudi Garcia maakt volgende week zijn selectie voor de matchen tegen Oekraïne bekend. En de nieuwe bondscoach heeft meteen een groot probleem: al zijn verdedigende middenvelders liggen in de lappenmand. Of toch niet? Want er is eentje die op een voor hem nieuwe positie ineens furore maakt.

"Technisch is hij mogelijk de beste." Dat is geen uitspraak van ons, maar van een ploegmaat bij Anderlecht. Debast is qua techniek altijd al één van de beteren geweest in de jeugdopleiding van paars-wit. Hij kan dribbelen, bal afschermen en passen. Nieuwe trainer, nieuwe positie Vreemd genoeg werd hij net omwille van die kwaliteiten van de aanvallende middenvelder naar de verdediging getrokken. Bij Anderlecht wordt fel de nadruk gelegd op verzorgd uitvoetballen en mede door zijn lengte zagen de jeugdtrainers op Neerpede in hem de ideale man om de aanval op te zetten van achteruit. Debast heeft groeipijnen gekend daar. Er zaten lacunes in zijn verdedigend positiespel. En door zijn enthousiasme stapte hij ook regelmatig te pas en te onpas uit waardoor er ruimte in zijn rug kwam te liggen. Vooral op internationaal niveau betaalde hij daar leergeld voor. Bij de Rode Duivels heeft hij nog niet echt zijn plaats kunnen opeisen in de verdediging. Hij werd er zelfs door Domenico Tedesco uitgespeeld als rechtsback. Maar ligt zijn toekomst wel nog in de verdediging? Toen Rui Borges eind december het roer overnam als trainer belandde Debast toch wel verrassend op de bank. Onana, Lavia, Mangala en Sambi Lokonga geblesseerd Door de blessure van kapitein Morten Hjulmand is Debast nu de vaste verdedigende middenvelder geworden. En niemand die het merkt dat hij eigenlijk de laatste jaren een reputatie als verdediger heeft uitgebouwd. Maandag gaf hij zelfs nog twee assists in de 3-1-zege tegen Estoril. Al in de vijfde minuut liet de ex-Anderlecht-verdediger zijn technische klasse zien. Met een perfect aangesneden vrije trap, à la Kevin De Bruyne, bediende hij Gonçalo Inácio, die eenvoudig kon scoren. Een actie die opnieuw aantoont hoe verfijnd Debasts voetenwerk is. Zeno Debast vs Estoril @ZenoDebast pic.twitter.com/Y4PZIuuVEg — GM10 (@GM10Media) March 4, 2025 Ook bij de tweede treffer had hij een beslissende inbreng. Debast zette zelf de counter op met een scherpe pass die Viktor Gyökeres perfect lanceerde. Debast vult de rol perfect in, maar hoe zit het met zijn toekomst? Het lijkt er niet op dat Borges hem voor volgend seizoen de eerste optie op het middenveld gaat maken. Maar het is een interessante piste... Debast heeft uiteraard de verdedigende kwaliteiten en denkt altijd vooruit. Heeft Rudi Garcia dat ook niet nodig? We weten dat hij Debast al verschillende keren bekeken heeft de laatste weken. Onana, Mangala, Lavia en Sambi Lokonga liggen allemaal in de lappenmand. Dat is zowat alles wat bij de nationale ploeg op de verdedigende middenvelder kan spelen... Dus ja, Debast zijn carrière zou wel eens een nieuwe wending kunnen nemen als Garcia zich straks voor de matchen tegen Oekraïne bedenkt wie hij op die positie zal zetten. Want wie anders? Tielemans? Engels? Niet meteen hun sterkste plaats.