Chelsea wil Penders volgend seizoen al meteen in Londen houden, maar doelman reageert zelf en laat uitschijnen dat hij niét gewonnen is voor dat idee

Mike Penders verruilt in het tussenseizoen KRC Genk voor Chelsea FC. Op Stamford Brigde krijgt hij deze zomer een volwaardige kans om zijn plaats af te dwingen in de kern. Of ziet hij het zelf anders?

We schreven eerder al dat Mike Penders in de voorbereiding op het nieuwe seizoen een volwaardige kans zal krijgen. De 19-jarige doelman moet op Stamford Bridge de concurrentie aangaan met Robert Sanchez, Filip Jorgensen en Djordje Petrovic. Met andere woorden: vier doelmannen voor drie plaatsen… in de kern. En vier doelmannen voor amper één basisplaats. Bij KRC Genk wordt er dan ook al volop gedacht aan een nieuwe huur voor komend seizoen. Die transfer is iets voor deze zomer, hé. Dit seizoen geef ik gewoon alles voor KRC Genk "Ik denk er zelf nog niet te veel aan", haalt Penders de schouders op in TVL Sportcafé. "Die transfer is iets voor deze zomer, hé. Dit seizoen geef ik gewoon alles voor Genk." Al lijkt ook de 19-jarige doelman rekening te houden met een nieuwe verhuur. "Er zijn enkele opties, hé. Het wordt Chelsea, nog een extra jaartje bij Genk of ergens anders. Ik wil vooral spelen volgend seizoen. Dat is het belangrijkste voor mij." Ik wil vooral spelen volgend seizoen. Dat is het belangrijkste voor mij Het traject van Penders doet alvast denken aan dat van ene Thibaut Courtois. Aast hij ook al op de Rode Duivels? "Uit die richting heb ik alleszins nog niets gehoord. (lacht) Laat me eerst maar een vaste waarde zijn bij Jong België."