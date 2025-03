De Londense plannen zijn duidelijk: 'Mike Penders verruilt Genk komende zomer voor Chelsea en... doelman weet al wat het plan in Londen is'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Mike Penders gaat vanaf volgend seizoen voor Chelsea FC voetballen. Ondertussen is het plan van de Londenaren met de doelman gekend. Een verhuur is (voorlopig) niet aan de orde.

Chelsea FC verraste vorige zomer vriend en vijand door twintig miljoen euro op tafel te leggen voor Mike Penders. De 19-jarige doelman werd meteen opnieuw verhuurd aan KRC Genk.

Dat is voorlopig niét het plan voor volgend seizoen. De Engelse media weten dat Chelsea niet van plan is om de komende maanden een extra doelman bij te halen.

Wat is Chelsea FC van plan met Mike Penders?

Penders krijgt tijdens de voorbereiding zijn kans om zich in de kern te spelen. De 19-jarige doelman moet op Stamford Bridge de concurrentie aangaan met Robert Sanchez, Filip Jorgensen en Djordje Petrovic.

Voor de duidelijkheid: de kans bestaat dat Penders na de voorbereiding alsnog wordt uitgeleend. Op dit moment voelen The Blues echter voldoende vertrouwen in de doelman om hem mee te laten dingen naar één van de plaatsen in de kern.

Rollercoaster

Voor de volledigheid: Penders is ondertussen opnieuw een vaste waarde tussen de Genkse palen. De jonge goalie verloor zijn basisplaats voor de jaarwisseling aan Hendrik Van Crombrugge, maar de rollen zijn inmiddels omgedraaid.