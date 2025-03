Woensdag kwam een Barcelona-speler dichtbij, maar het opvallende Champions League-record van deze voormalige Anderlecht-speler zal niet snel gebroken worden

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Deze woensdag in de Champions League werd Pau Cubarsi na 22 minuten uitgesloten bij FC Barcelona. De jonge Catalaan staat bijna op het punt een record te breken, maar het zal moeilijk zijn om Célestine Babayaro te overtreffen.

FC Barcelona heeft gisteren met 0-1 gewonnen van Benfica. Na 22 minuten spelen stonden de Catalanen nog met 10 spelers op het veld vanwege de uitsluiting van hun jonge verdediger Pau Cubarsi. Dit na een harde tackle op Pavlidis, die hem een logische rode kaart opleverde.

PAU CUBARSÍ ONTVANGT EEN DIRECTE RODE KAART 20 MINUTEN IN DE WEDSTRIJD VOOR DEZE TACKLE OP PAVLEDIS



BARCELONA STAAT MET 10 MAN TEGEN BENFICA 👀 pic.twitter.com/9LEk5qehNI — ESPN FC (@ESPNFC) 5 maart 2025

Cubarsi is de geschiedenis van de Champions League ingegaan met deze uitsluiting. Op 18-jarige leeftijd en 42 dagen is hij de op één na jongste speler in de geschiedenis van de competitie die een rode kaart heeft gekregen, Amara Nallo (Liverpool) laat hij zo achter zich.

Maar de absolute nummer één lijkt onaantastbaar. Het gaat namelijk om Célestine Babayaro, het voormalige wonderkind van RSC Anderlecht. Hij ontving een rode kaart toen hij 16 jaar en 86 dagen out was.

De Nigeriaan maakte zijn debuut in de Champions League tegen Steaua Boekarest op 23 november 1994. Maar Babayaro werd na 37 minuten uitgesloten.

Célestine Babayaro speelde 75 wedstrijden voor RSC Anderlecht van 1994 tot 1997. Hij ging vervolgens naar Chelsea, waar hij van 1997 tot 2005 speelde en het shirt van de Blues 197 keer droeg.