Amando Lapage verbreekt de stilte nadat hij pijnlijke keuze moest maken: "Ik dacht altijd dat ik zoals mijn grootvader een legende bij Anderlecht zou worden"

Amando Lapage besloot deze winter om Anderlecht te verlaten en bij KVC Westerlo te tekenen. Dit na 13 jaar bij paars-wit te hebben gezeten. Nu reageert de jonge verdediger op zijn keuze.

Amando Lapage wou in de voetsporen van zijn grootvader treden bij Anderlecht. Alleen kon de centrale verdediger nooit echt doorbreken bij de hoofdmacht. In totaal kwam hij vier keer in actie bij de A-ploeg.

Deze winter besefte Lapage dat het beter zou zijn om voor een nieuw avontuur te kiezen. De 20-jarige kleinzoon van Paul Van Himst tekende begin februari bij Westerlo, waar hij tot nu toe één keer mocht invallen.

Lapage kwam in een interview met DAZN terug op zijn beslissing om Anderlecht te verlaten na 13 jaar. "Ja, dat is heel moeilijk. Ik heb altijd bij mezelf gedacht dat ik zoals mijn grootvader een legende bij Anderlecht zou worden. Of dat ik toch heel mijn carrière bij RSC Anderlecht zou kunnen spelen", begon hij.

"Niet op hetzelfde niveau als mijn grootvader, maar ik hoopte toch een beetje een icoon te worden", had Lapage een duidelijk beeld van zijn toekomst voor ogen. "Anderlecht is wel de club van mijn hart, waar ik altijd heb gespeeld en ben opgegroeid. Dus was het een heel moeilijke beslissing."

"De dag waarop ik besliste om het te doen en dat alles in orde kwam, had ik ook een gevoel van opluchting. Omdat het gebeurd was. En dan viel het al bij al wel mee. Maar wanneer ik mijn spullen moest gaan halen bij Anderlecht en ik iedereen terug zag… Dat was wel heel moeilijk. Maar de spelers hebben met ook allemaal gerustgesteld. Zij dachten ook dat het een goede keuze was", besluit Lapage.