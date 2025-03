Opmerkelijk! Ex-speler Antwerp, Club Brugge en KV Oostende gaat profcarrière combineren met trainersjob

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Sander Coopman (29) neemt volgend seizoen, samen met twee vrienden, de leiding van tweedeprovincialer Minderhout VV op zich. De voormalige middenvelder van Club Brugge en Antwerp staat echter ook voor een belangrijk moment in zijn spelerscarrière.

Coopman is al langer gebeten door het trainersvak. Dit seizoen traint hij de U21 van zijn thuisclub Sint-Lenaarts en sinds kort ook de U17 van Hoogstraten. “Vier avonden per week sta ik als coach op het veld. Je kan dus wel stellen dat ik redelijk gebeten ben door de microbe", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Zijn toekomst bij tweedeprovincialer Minderhout hangt echter af van zijn eigen spelerscarrière. Zijn contract bij tweedeklasser Beveren loopt af en het ziet er niet naar uit dat hij zal blijven. “Ik heb nog geen nieuw voorstel gekregen en ik speel ook minder”, klinkt het.

Beveren draait nochtans uitstekend in 1B, maar Coopman kwam dit kalenderjaar nog niet in actie. Hij vermoedt dat zijn relatief hoge contract daarin meespeelt. “Als ik speel of inval, krijg ik degelijke bonussen. Daar wordt volgens mij wel naar gekeken.” Toch heeft hij niet het gevoel dat hij op training tekortschiet.

Ondanks zijn bijna 30 jaar denkt Coopman nog niet aan afbouwen. Hij wil profvoetbal blijven spelen en staat open voor een nieuw avontuur, zelfs buiten zijn comfortzone. “Ik voel me nog veel te fit. In het seizoensbegin was ik basisspeler en deed ik het goed, maar de resultaten vielen tegen en ik werd het kind van de rekening.”

Naast zijn actieve carrière volgt Coopman ook een trainerscursus, net als vele andere (ex-)profs. Terwijl velen pas later de overstap maken naar het trainersvak, zit hij er al middenin. De toekomst zal uitwijzen of hij zijn ambities als coach en speler kan blijven combineren.