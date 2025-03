🎥 De Jupiler Pro League overheerst in de MLS: Dreyer maakt opnieuw indruk, twee Belgische doelpuntenmakers

Tijdens de nacht van zaterdag op zondag was de MLS in volle gang en enkele voormalige spelers van de Pro League schitterden opnieuw. Anders Dreyer beleeft duidelijk een droomstart met San Diego.

Bij zijn debuut in de Major League Soccer had Anders Dreyer meteen indruk gemaakt, met een brace in zijn eerste wedstrijd voor San Diego. Afgelopen nacht heeft het nieuwe MLS-team met 1-3 gewonnen op verplaatsing in Salt Lake City, en de Deen scoorde het tweede doelpunt voor zijn ploeg in de blessuretijd.

Dreyer had ook veel impact in het spel, aangezien hij werd uitgeroepen tot Man van de Match na de overwinning van San Diego. RSC Anderlecht verkocht de Deense winger afgelopen winter voor 5,5 miljoen euro, en op den duur kan worden toegegeven dat het een koopje was.

🇩🇰 Anders Dreyer vs RSL:



1 doelpunt

4 schoten

2 schoten op doel

5 gecreëerde kansen

1 grote kans gecreëerd

6 voorzetten

50 balcontacten

27/31 (87%) passes



⚽️ Weer een wedstrijdbepalend doelpunt en een Man van de Match-optreden voor San Diego FC. #RSLvSD #SDFC pic.twitter.com/o2bOglw4Fh — SDFC 2025 (@SDFC_25) March 9, 2025

Maar Dreyer was niet de enige die deze nacht schitterde. Aan de kant van D.C United konden we opnieuw rekenen op een sterke Christian Benteke, die het eerste doelpunt maakte in de overwinning tegen Sporting Kansas City (2-1) waar ook de Belg Logan Ndenbe in de basis stond.

Chicago Fire won van Dallas (1-3) en Hugo Cuypers maakte een doelpunt voor zijn team, vanop de stip, na al een assist te hebben gegeven. Het was zijn derde doelpunt van het seizoen, na vorige week twee keer raak te treffen.

Kevin Denkey maakte het eerste doelpunt in de overwinning tegen FC Toronto, en de voormalige speler van KAA Gent, Yuya Kubo zorgde voor 2-0. Denkey trok vorige winter naar de MLS, Kubo speelt sinds 2019 bij Cincinnati.