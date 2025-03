Club Brugge zou er niet blij mee zijn, maar ... scenario met twee Belgische clubs in Champions League komt dichterbij

Club Brugge staat woensdagavond in Birmingham met zijn rug tegen de muur. Verder bekeren in de Champions League lijkt heel erg moeilijk na de 1-3 nederlaag in eigen huis. Toch zou een overwinning bij Aston Villa nog van belang kunnen zijn.

We zouden volgend seizoen wel eens twee Belgische ploegen aan het werk kunnen zien in de grootste Europese competitie. Ondanks enkele voorwaarden waar de Belgische ploegen zelf weinig invloed op hebben, is het geen onrealistisch scenario.

Uitkijken naar Belgische titelstrijd

De kans is steeds groter aan het worden, zoveel is ondertussen duidelijk. Ieder jaar wordt er een plekje in de Champions League gereserveerd voor de winnaar van de Europa League. Maar als die winnaar zich via de nationale competitie kan plaatsen, valt dat ticket weg.

Ajax, Frankfurt, Lazio, Athletic Bilbao, ... Er zijn nog kanshebbers genoeg om alvast die premisse te doen gelden. En dan komt er dus een ticket vrij voor een nummer twee voor een topclub dat zich nog niet kon plaatsen via de eigen competitie.

Alle ballen op Portugal?

Als Club Brugge dan tweede zou eindigen na pakweg Genk (of Union SG) in de competitie, dan zouden ze mogelijk alsnog kunnen worden opgevist en geen voorrondes moeten spelen.

Met Feyenoord moet blauw-zwart ondertussen geen rekening meer houden. En dus kan volop gekeken worden naar Portugal. Daar moet oftewel Sporting Lissabon of Braga tweede in de competitie eindigen. Benfica kan met een overwinning in een inhaalmatch naast Sporting komen en zo de droom dichterbij doen komen. Al willen ze op Jan Breydel natuurlijk kampioen worden ...