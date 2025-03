Genk (of Union) de primus in opmerkelijke statistiek, Antwerp bengelt onderaan en Janssen merkt op: "Mag niet opnieuw gebeuren"

Union SG is klaar voor de jacht. De Brusselaars blijven vriend en vijand verrassen door jaar na jaar mee te spelen voor de titel. Philippe Bormans heeft dan ook héél veel vertrouwen in het model van de geelhemden. En als we kijken naar de onderlinge punten, dan doen ze ook helemaal mee.

Zaterdagavond spelen Genk en Union SG tegen elkaar een levensbelangrijk duel. Als Genk wint, dan blijft de kloof op Club Brugge en Union sowieso heel groot. Maar als de Brusselaars winnen, dan is - zeker gezien de halvering van de punten in de Champions' Play-Offs - misschien opnieuw veel mogelijk. Genk of Union de primus? Bij Union geloven ze er volop in en ook tegen de topclubs hebben ze dit jaar mooie resultaten neergezet. Union heeft 16 op 27 laten noteren tegen Antwerp, Club Brugge, Genk, Gent en Anderlecht. Als ze winnen in Genk, dan komen ze zelfs op kop in die stand met 19 op 30. Genk staat momenteel aan de leiding met 17 op 27. Antwerp wil betere play-offs spelen Club Brugge heeft 15 op 30, Gent telt dertien punten, Anderlecht tien en Antwerp sluit de rij met amper 8 op 30. "We moeten opletten dat we niet de play-offs van vorig jaar meemaken, dat is heel belangrijk", aldus Vincent Janssen daarover in Extra Time. "Het gaat nu opnieuw belangrijk worden. Als club wil je gewoon Europees spelen. Die tien weken vorig seizoen duurden héél lang. Dat mag niet opnieuw gebeuren."