Rode Duivel met verleden bij Anderlecht klaar voor wereldtop? "Ik zou het snel weten"

Aston Villa speelt woensdagavond tegen Club Brugge in de Champions League. Amadou Onana kan zijn comeback maken tegen blauw-zwart. Een andere Rode Duivel wordt ondertussen gelinkt aan absolute topclubs. Komt er een toptransfer deze zomer?

Club Brugge wil zich graag proberen te plaatsen voor de kwartfinales van de Champions League Bij de tegenstander lopen er enkele Belgen rond die zullen proberen om Club hiervan te weerhouden: Youri Tielemans en Amadou Onana.

Flair bij Tielemans

Onana zat met een blessure aan de hamstrings, maar zal weer fit zijn om te spelen tegen Club Brugge. Ondertussen wordt Youri Tielemans het hof gemaakt na al heel veel topprestaties bij The Villans.

"Door zijn flair, door zijn stijl en door het feit dat alles er makkelijk uitziet bij hem, merk je ook niet dat hij die statistieken neerzet. Dus moeten we hem nog meer gaan waarderen", is Filip Joos duidelijk bij Sporza Daily.

Topclubs in de rij?

"Ik zie hem wel bij een club die vaker op het Champions League-niveau speelt. Ik deed gisteren Leverkusen-Bayern. Als ik zou moeten kiezen tussen Tielemans of Goretzka, zou ik het snel weten."

In het verleden toonden onder meer Liverpool en AC Milan al concrete interesse in de Rode Duivel. Benieuwd of er deze zomer nieuwe aanbiedingen volgen ...