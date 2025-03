Steven Defour zegt wie de beste speler van de Jupiler Pro League is: "Zelfs één van de besten van de voorbije tien jaar"

Steven Defour houdt de Jupiler Pro League nog steeds nauwlettend in de gaten. Hij is onder de indruk van Ardon Jashari, en niet een beetje.

Woensdagavond zal Ardon Jashari opnieuw de kans krijgen om punten te scoren op het Europese toneel tegen Aston Villa. Bij de heenwedstrijd waren scouts van Chelsea, Arsenal, Manchester United, Tottenham, Newcastle, Brentford, Nottingham Forest en Brighton aanwezig in Brugge en waren ze onder de indruk van zijn prestatie.

De Premier League is ​​bekend bij Steven Defour, die er speelde bij Burnley. Voor hem is er geen twijfel: de Zwitserse middenvelder is al klaar om een stap hogerop te zetten, zoals hij uitlegt in Het Laatste Nieuws.

"Jashari is op dit moment de beste speler van onze competitie. Hij is zelfs één van de besten van de voorbije tien jaar", zei hij. "Hij brengt enorm veel energie, hij is heel agressief in het opjagen van de tegenstander. Als je dan ziet hoe makkelijk hij speelt, hoe rustig hij is met de bal aan de voet. Het wegdraaien, het vooruit voetballen…"

Waar liggen zijn grenzen?

Deze kwaliteiten zouden het goed kunnen doen over het Kanaal: "In ieder geval denk ik dat hij de subtop in de Premier League nu al zou aankunnen."

Aan het begin van het seizoen maakten Jashari nog niet zoveel indruk: sommigen vroegen zich af of hij zijn spel kon spelen wanneer het tempo zou toenemen. De Zwitserse middenvelder heeft die zorgen op het veld weggenomen, en de zes miljoen die afgelopen zomer werden uitgegeven, zullen binnen enkele maanden waarschijnlijk een koopje blijken te zijn.