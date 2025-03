Union-flop met verleden bij KAA Gent haalt stevig uit naar zijn ex-ploeg

Toen Nilsson en Amoura vorige zomer vertrokken, keek Union SG naar de resterende aanvallers om kansen te grijpen. De hoop was dat ook Elton Kabangu een volgende stap in zijn ontwikkeling kon zetten. Dat gebeurde niet meteen en dus werd de speler uiteindelijk uitgeleend.

"Elton Kabangu zal de Schotse ploeg Hearts op huurbasis vertegenwoordigen voor de rest van het seizoen", meldde Union een dikke maand geleden op haar sociale media.

Geen goals bij Union SG

De Congolese Belg kreeg in het begin van het seizoen wel degelijk zijn kans bij Union. De periode waarin de vicekampioen zo moeilijk tot scoren kwam, ging gepaard met zijn periode in de basis.

Dat was geen ideale situatie voor de 26-jarige aanvaller, want er werd uiteraard naar de spitsen gekeken om voor doelpunten te zorgen. Kabangu kon in zeven wedstrijden geen doelpunten of assists voorleggen, waardoor zijn speelkansen verminderden naarmate het seizoen vorderde.

Te weinig krediet?

Ivanovic kreeg zijn kans en hij vond de weg naar doel wél makkelijk(er). Einde verhaal op die manier voorlopig voor Kabangu - die ook nog bij de jeugd van KAA Gent speelde.

In Schotland vindt hij wél de weg naar doel: hij scoorde er al zeven keer en gaf ook nog een paar assists. In La Dernière Heure haalde hij nu uit naar Union: "Ik was topschutter in de voorbereiding, maar kreeg maar één keer een basisplaats. Ik had meer krediet verwacht."