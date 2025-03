Had deze speler de nederlaag van Club in Engeland kunnen vermijden? "Hij had veel problemen kunnen voorkomen"

De rode kaart van Kyriani Sabbe was het absolute kantelpunt in de wedstrijd tussen Club Brugge en Aston Villa. Volgens Hein Vanhaezebrouck viel de Europese pandoering te vermijden, mits Joaquin Seys aan de aftrap had gestaan, en niet Sabbe.

Een dik kwartier duurde de Brugse hoop, afgelopen woensdag op het veld van Aston Villa. Tot Kyriani Sabbe zich liet verrassen op een lange trap van Martinez richting de pijlsnelle Marcus Rashford. Sabbe trekt aan de noodrem, maar was de laatste man, dus kreeg hij een rood karton en viel Club zeer vroeg met 10 man.

Na de rode kaart kon Club Brugge de rug amper nog rechten en moest het vooral het spel ondergaan tegen de Engelsen. Uiteindelijk werd de Brugse defensie in de tweede helft compleet opengereten en eindigde het Europese avontuur somber met een 3-0-nederlaag.

Volgens de voormalige Gent- en Anderlecht-trainer Hein Vanhaezebrouck was de late positiewissel Jashari-Sabbe niet de enige reden voor de rode kaart van Sabbe. "Het is niet alleen de fout van Sabbe. Ook Ordoñez had die situatie verkeerd ingeschat."

"Sabbe is niet slim geweest met Rashford te raken. Op zo’n moment in de wedstrijd moet je erop rekenen dat Mignolet de bal pakt of Rashford die bal erover schiet", aldus Vanhaezebrouck.

Goudwaarde

Sabbe is nog jong, en het is dan ook niet abnormaal dat een foutje zoals tegen Villa eens kan voorkomen. Maar volgens Vanhaezebrouck was er een andere jonge verdediger die dit nooit had tegengekomen.

"Sabbe is zeker een jongen met veel kwaliteiten, maar toch wil ik naar Joaquin Seys verwijzen", vertelt hij aan Het Nieuwsblad. "Die jongen is sterk in de communicatie, heeft leiderscapaciteiten. Ik zag hem ploegmaats als Ordoñez, Onyedika en zelfs Skov Olsen sturen."

Ook in de rest van de wedstrijd was Seys van goudwaarde geweest, vindt Vanhaezebrouck. "In de tweede helft viel de structuur weg en was er geen communicatie. Centrale verdedigers stapten uit als het niet moest. Ik meen dat Seys met zijn organisatiecapaciteiten veel problemen had kunnen voorkomen."