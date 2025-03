Vanaken, Mertens, Benteke en Witsel? Georges Leekens wil "slechte verliezer" zeker bij Rode Duivels

De spanning stijgt rond de nationale ploeg. Vrijdag maakt bondscoach Rudi Garcia zijn eerste selectie voor de Rode Duivels bekend.

De Rode Duivels spelen twee keer tegen Oekraïne voor het behoud in de Nations League. De aandacht is echter vooral gericht op welke namen bondscoach Rudi Garcia zal selecteren.

Er staan op de uitgebreide voorselectie van meer dan vijftig spelers ook namen als Hans Vanaken, Axel Witsel, Christian Benteke en Dries Mertens. Voor ex-bondscoach Georges Leekens is dat een positieve evolutie dat enkele oudgedienden weer in aanmerking komen om voor de nationale ploeg te spelen.

“Ik denk niet dat hij ze er alle drie bij haalt”, zegt Leekens over de voorselectie van Mertens, Benteke en Witsel aan Het Nieuwsblad. “Wat wel opvalt, is dat het drie aimabele jongens zijn, die nooit te hoog met zichzelf oplopen. Bij hen staat de ploeg altijd voorop.”

Dat is belangrijk voor de interviews achteraf, omdat ze niet over zichzelf praten, maar ook niet te straf uit de hoek zullen komen. Volgens Leekens liggen ze ook alledrie heel erg goed in de spelersgroep, wat ook belangrijk is.

Over Hans Vanaken is Leekens heel erg duidelijk. “Hij is een certitude voor mij. Hij laat voetbal makkelijk lijken en is al jaren de beste bij Club Brugge. Hij voegt loopvolume toe, scoort makkelijk, neemt zijn verantwoordelijkheid en weet wat hij kan en niet kan. Bovendien is hij ook een slechte verliezer en dat heb ik graag.”