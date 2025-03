Vanhaezebrouck ziet één groot probleem bij Club Brugge: "In het begin van het seizoen was het verschil niet zo groot"

Het Europees sprookje van Club Brugge zit erop. Aston Villa bleek over twee wedstrijden te sterk en Club hoeft zich nu enkel nog op de eigen competitie te focussen. Alleen lijkt dat nog niet zo simpel te worden. Volgens Hein Vanhaezebrouck moet Club dringend de nu al brede kern, nog meer verbreden.

Club Brugge is de laatste jaren lang niet de sterkste ploeg in ons land, als we enkel naar de standen aan het einde van de reguliere competitie kijken. De jongste vier jaar stond het nooit eerste aan het begin van de play-offs.

Geen ideale statistiek, aangezien we binnen twee jaar standaard met een reguliere competitie zitten. Er zal dus iets moeten veranderen, wil Club toch even dominant zijn als de voorbije jaren aan het einde van de competitie.

Oplossing

Volgens Hein Vanhaezebrouck ligt de oplossing in de selectie van Club. "In een ‘gewone’ competitie was Genk nu al zo goed als kampioen. Vorig jaar had Club na de reguliere competitie 19 punten achterstand. Dankzij de halvering en de aanvankelijke instorting van Union in de Champions’ play-offs werd dat opgehaald."

"Dat kan over twee jaar niet meer. Ik bedoel maar: ze zullen goed met de centen moeten omspringen en de kern nog breder en sterker moeten maken", vertelt hij in Het Nieuwsblad.

Dure vogels

Nochtans beschikt Club over de duurste kern van de volledige JPL. Toch volstaat dat niet volgens Vanhaezebrouck. "Omdat Nicky Hayen zijn vaste basiself heeft die bijna altijd speelt, is er het fenomeen dat het kwaliteitsverschil tussen de starters en de bankzitters groter wordt."

"De basisspelers hebben een grote stap vooruit gezet, maar de invallers niet. In het begin van het seizoen was het verschil niet zo groot met Vetlesen, Nielsen,… Je ziet dat die niet meer hetzelfde niveau zijn", gaat hij verder.

Maar hoe moet Club het dan wel aanpakken, zowel dit seizoen als in de toekomst? "De kern moet nog beter gestoffeerd worden. Club zou meer spelers moeten kunnen laten rusten zonder kwaliteitsverlies, niet enkel om elkaar scherp te houden, maar ook om iedereen progressie te zien maken door middel van veel speelminuten."