Ze vallen als vliegen: volgend groot talent laat Rode Duivels links liggen

Vrijdag weten we welke spelers Rudi Garcia allemaal zal opnemen in zijn eerste selectie als bondscoach van de Rode Duivels. Wie daar allemaal bij zit, weten we dan pas. Alleen kunnen we ondertussen ook alweer een nieuwe naam schrappen van de potentiële spelers.

De keuze van Konstantinos Karetsas heeft een ware carrousel op gang gebracht. De jonge middenvelder heeft besloten uit te komen voor de nationale ploeg van Griekenland, en dus niet voor ons land. Sindsdien zijn er nog andere spelers geweest die voor een ander land hebben gekozen, zoals Fernandez-Pardo, die Spanje boven België verkoos, en Chemsdine Talbi, die voor Marokko koos. Senegal Nu mag er dus een nieuwe naam aan dat lijstje worden toegevoegd. Ilay Camara, de 22-jarige linkervleugel, lijkt gekozen te hebben voor de Senegalese nationale ploeg, aangezien hij is opgeroepen voor hun eerstvolgende interlands. Niet heel abnormaal dat Camara wordt opgeroepen. De linkervleugel is bezig aan een ijzersterk seizoen bij Standard en werd in november voor de eerste keer opgeroepen voor de Jonge Duivels, alleen blijkt dat laatste weinig te hebben uitgemaakt. 📋 Liste des 26 lions convoqués par le selectionneur national Pape Thiaw pour les matchs des 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.



👉 22.03.2025 (vs Soudan) à Benghazi 🇱🇾

👉 25.03.2025 (vs Togo) à Diamniadio 🇸🇳 pic.twitter.com/fWkgDrJYll — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) March 13, 2025 Camara werd dus opgeroepen voor de volgende interlands van Senegal. In hun kwalificatiewedstrijden voor het komende WK zullen ze het opnemen tegen Soedan en Togo. Camara zal voor de positie van linksachter de concurrentiestrijd moeten aangaan met Moussa N'Diaye van Anderlecht.