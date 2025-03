"Er moet er een de domste zijn": analisten hebben de mond vol van de Brugse vlag op de middenstip

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge won vorig weekend de Brugse derby met overschot van Cercle Brugge. Na de wedstrijd wilden een paar spelers van blauw-zwart de vlag planten op de middenstip, het begin van heel wat heisa.

Club Brugge rekende op één helft af met stadsrivaal Cercle Brugge. Tussen minuut 26 en 36 scoorde blauw-zwart maar liefst drie keer.

Na de rust kon Cercle redelijk snel de aansluitingstreffer scoren, maar verder dan 1-3 kwam het niet. Club won daardoor voor de tweede keer dit seizoen de Brugse derby. Ardon Jashari ging een blauw-zwarte vlag planten op de middenstip.

😳 | De poppetjes gingen aan het dansen na #CERCLU. ⛳️💥 pic.twitter.com/un0ePxQIxy — DAZN België (@DAZN_BENL) March 9, 2025

Het was het begin van een ferme hetze tussen spelers van beide teams. "Ik vind dat zoiets moet kunnen", aldus Tuur Dierckx in Extra Time. "Een beetje jennen mag erbij zijn, het is een ongeschreven traditie."

Jennen mag?

Volgens Frank Boeckx konden er nog tien mensen een gele kaart krijgen door de hetze. "En er moet er een de domste zijn om de vlag dan te planten, al zal het op aangeven van een supporter zijn vermoedelijk.

Filip Joos zou het nooit doen als hij de grootste ploeg was: "Ik zie het Real Madrid niet doen tegen Getafe. Ik snap het voor Cercle Brugge net iets meer als 'kleinere' club tegen de grote ploeg. Ik denk ook dat Jashari niet beseft wat hij daar doet ... Bij Cercle keek de coach ook alsof hij water zag branden."