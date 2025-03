RSC Anderlecht kent zijn straf na vechtpartijen in Europa League

Anderlecht riskeerde een sanctie nadat zijn supporters zich wederom van hun slechtste kant hadden laten zien, in de wedstrijd tegen Fenerbahçe. Ondanks maatregelen van de club zelf, gingen de supporters op de vuist met Turkse fans. Uiteindelijk komt paars-wit er goed vanaf.

De wedstrijd was nog niet goed begonnen, of het spel zat al op de wagen. Na een mindere bal van Hey richting Coosemans, kon Fenerbahçe vroeg de 0-1 maken. Toen liep het even helemaal mis in de tribunes van de Anderlecht-fans.

Maatregelen

Ondanks verschillende maatregelen van Anderlecht om Fenerbahçe-fans uit de Anderlecht-tribunes weg te houden, waren er toch heel wat fans in geslaagd om tussen de thuisfans te raken. De Turkse fans, die zich tussen de Anderlecht-fans geschaard hadden, gingen vervolgens op de vuist met de thuissupporters.

En dus riskeerde Anderlecht dus een straf die het, mits het volgend seizoen Europees speelt, zou moeten inlossen. Net als in de wedstrijd tegen Ludogorets stonden zware straffen op hen te wachten.

Geen straf voor Anderlecht

Wedstrijden (deels) achter gesloten deuren, zware boetes? Het was afwachten welke straf Anderlecht zou gaan krijgen. Uiteindelijk komen ze met de schrik weg.

De UEFA legt Anderlecht geen straf op na de ongeregeldheden in de wedstrijd tegen Fenerbahçe afgelopen maand. De Turken krijgen volgens Het Laatste Nieuws wel een boete van 20.000 euro.