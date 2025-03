Jackpot op komst voor Club Brugge? 'Halve Premier League én Italiaanse topclubs azen op sterspeler'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Als Club Brugge dit seizoen nog kampioen wil spelen, zal het meer dan waarschijnlijk moeten kunnen rekenen op een fitte Ardon Jashari. De speler lijkt een blessure te hebben opgelopen en dus is het bang afwachten, want iedereen is vol lof. En ook qua interesse is het over de koppen lopen.

Ardon Jashari lijkt wel degelijk een blessure te hebben opgelopen en dus is het bang afwachten wat Club Brugge nog van hem mag verwachten dit seizoen. Hem moeten missen zou een doemscenario zijn voor de play-offs. Aan interesse geen gebrek Ondertussen zijn de analisten vol lof, met onder meer Filip Joos op kop. En ook aan interesse is er echt wel geen gebrek voor de Zwitserse middenvelder. Het is een kwestie van tijd voor hij zal verkassen bij blauw-zwart en er is ook heel veel interesse voor de middenvelder en metronoom, die heel snel rond zijn as weet te draaien en heel veel indruk maakt. Notitieboekje vol lof? De voorbije wedstrijden in de Champions League zaten er heel wat topclubs in het stadion. Velen daarvan hebben ondertussen de jongeling aangestipt in hun notitieboekje. Chelsea, Arsenal, Manchester United, Atalanta en Juventus zijn maar een paar van de vele club die hem willen inlijven, weet Het Laatste Nieuws. Ook vanuit andere landen dan Engeland en Italië is er overigens interesse, al is Jashari voorlopig nog niet echt aan het azen op een transfer.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Club Brugge - Charleroi live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30 (16/03).