Rudi Garcia heeft vooral in de verdediging en één positie op het middenveld vraagtekens: dit is onze verwachte elf

De eerste wedstrijd onder Rudi Garcia brengt heel wat vragen met zich mee. De nieuwe bondscoach heeft nog niets prijsgegeven over zijn tactiek, en het is voorlopig gissen naar zijn basiself.

Wat wel vaststaat: Thibaut Courtois zal in doel staan. De doelman van Real Madrid keert terug na een turbulente periode en zal ongetwijfeld de voorkeur krijgen. En we gaan er van uit dat hij in een 4-3-3 zal aantreden. Achteraan is het voor ons wel nog koffiedik kijken en dus gokken.

De verdediging blijft de grootste puzzel. Timothy Castagne is geschorst, waardoor Thomas Meunier op rechts de enige echte optie lijkt. Toch zijn er alternatieven, zoals Koni De Winter en de pas opgeroepen Ameen Al-Dakhil. Centraal heeft Garcia meerdere keuzes, met Wout Faes, Zeno Debast, Brandon Mechele en opnieuw De Winter en Al-Dakhil als opties. Op links lijkt Maxim De Cuyper een zekerheid.

Op het middenveld lijkt de keuze duidelijker. Youri Tielemans en Hans Vanaken hebben de beste papieren om naast Kevin De Bruyne te spelen.Bryan Heynen, Jorthy Mokio en Nicolas Raskin maken hun debuut in de selectie, maar een basisplaats lijkt er voorlopig niet in te zitten.

In de aanval is Romelu Lukaku de onbetwiste nummer negen. Loïs Openda is geschorst en Michy Batshuayi werd pas later opgeroepen, waardoor Lukaku sowieso in de spits start.

De flanken blijven een moeilijke keuze. Jérémy Doku is met zijn snelheid een gevaarlijk wapen, maar Dodi Lukebakio is de man in vorm. Ook Charles De Ketelaere, Leandro Trossard en Alexis Saelemaekers maken kans.

De verwachte opstelling:

Courtois - Meunier, De Winter, Faes, De Cuyper - Tielemans, Vanaken, De Bruyne - Lukebakio, Lukaku, Doku.