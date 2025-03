Na de blamage: kapitein De Bruyne heeft ook iets te zeggen over tactische aanpak Rudi Garcia

Donderdag in Murcia was Romelu Lukaku nog de kapitein van de Rode Duivels, op zondag in Genk zal het Kevin De Bruyne zijn die de aanvoerdersband zal dragen. Bondscoach Rudi Garcia kocht op dat gebied alvast wat tijd, maar er is wel werk aan de winkel.

De ervaren spelers worden des te meer verwacht om enige samenhang te behouden: "De rol van de leiders zal belangrijk zijn. Het is ook een belangrijke afspraak voor hen", aldus Rudi Garcia op zijn persconferentie.

Niet veel tijd

"We hebben niet veel tijd voor de terugwedstrijd, maar dat zou voldoende moeten zijn om zowel verdedigend als aanvallend meer te brengen."

Wat betreft de ervaren spelers, keek Garcia ook naar kapitein Kevin De Bruyne. Ook al krijgt zijn aanvoerdersband terug van Romelu Lukaku, heeft KDB geen band nodig om zijn verantwoordelijkheden op zich te nemen.

Coach tijd geven

"Het is goed om je land te vertegenwoordigen als kapitein. Maar als dat niet het geval is, geen probleem. Mijn rol verandert niet. Er is genoeg gesproken over niets. De bondscoach heeft zijn keuzes gemaakt voor deze week, en dat is heel goed. Hij wil zien hoe iedereen zich gedraagt in de groep en dan kan hij indien nodig een beslissing nemen."

"Het is niet gemakkelijk voor Rudi Garcia. Hij kon niet veel tactisch doen, want hij had niet veel tijd. Hij heeft al richtlijnen gegeven. Maar we hebben niet genoeg gedaan. Dat zal verbeteren. De coach heeft tijd nodig."