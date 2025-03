Stijn Stijnen juicht terugkeer van Thibaut Courtois bij Rode Duivels toe en zegt wat nu dé taak is van de Real-doelman

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het dateert van een ander tijdperk, maar net als Thibaut Courtois heeft ook Stijn Stijnen nog bij de Rode Duivels onder de lat gestaan. Stijnen is blij dat Courtois opnieuw beschikbaar is voor België.

De meningen zijn hierover heel erg uiteenlopend. De terugkeer van Courtois heeft de Rode Duivels alleszins nog geen geluk gebracht. Hij incasseerde donderdag tegen Oekraïne drie tegentreffers en had bij het laatste tegendoelpunt misschien wel beter kunnen doen. Voorts viel op dat Courtois na de match milde taal sprak en ook tijdens de partij zijn lichaamstaal heel erg rustig bleef.

Volgens Stijn Stijnen is het desalniettemin een groot voordeel dat de Rode Duivels Courtois er weer bij hebben. De stemming rond de nationale ploeg is momenteel niet bijster positief. Net op zo'n momenten kun je iemand als Thibaut Courtois goed gebruiken. Dat is toch de redenering die Stijnen laat optekenen tijdens zijn betoog bij TV Limburg.

Stijnen rekent op winnaarsmentaliteit Courtois

"Laat hem nu maar de winnaarsmentaliteit en winnaarscultuur, die hij elke dag ervaart bij de grootste club ter wereld, bij de nationale ploeg brengen." De ervaringen van Thibaut Courtois bij Real Madrid zouden dus ook België moeten helpen. Die zullen misschien weinig van tel zijn voor de andere sterkhouders maar wel voor de iets minder getalenteerde spelers.

"Zodat spelers van een bepaald niveau toch boven zichzelf kunnen uitstijgen", uit Stijn Stijnen zijn grote hoop over de nationale ploeg. Het lijkt inderdaad in de eerste plaats aan Courtois, De Bruyne en Lukaku om de rest mee op sleeptouw te nemen. Op die manier kunnen de zwakke punten in de ploeg misschien wel wat gecamoufleerd worden.

Leidersfiguren meer dan welkom bij de Duivels

In de huidige situatie zal kersvers bondscoach Rudi Garcia elke leidersfiguur wellicht met open armen ontvangen.