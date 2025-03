Exclusief: Charleroi kaapt assistent weg bij andere JPL-club om Rik De Mil te ondersteunen

De zomermercato staat voor de deur, en niet alleen voor wat betreft de spelers zal er beweging zijn. Charleroi zal binnenkort ook zijn staf uitbreiden.

Aanwezig als coach bij Charleroi sinds 2019, is Frank Defays weer teruggekeerd om het U23-team in Eerste nationale te leiden. De verandering werd al snel gevoeld, aangezien de Zebras Elites afgelopen weekend met 0-2 wonnen van Union Namur terwijl ze numeriek in de minderheid waren.

Maar het blijven vervullen van zijn functie als assistent in de staf van het eerste team lijkt te zwaar om te combineren. Daarom wordt verwacht dat er een nieuwe aanwinst zal komen om Rik De Mil en Rudy Cossey bij te staan.

Volgens onze informatie zal Mario Kohnen, de assistent van Vincent Euvrard bij Dender, de staf versterken. Kohnen is een echte Eupenaar, hij werd geboren en getogen in de Oostkantons.

Na gewerkt te hebben in opleiding en scouting, werd hij assistent-coach van Stefän Krämer, Bernd Storck, Michael Valkanis en Edward Still. Vervolgens volgde hij deze laatste naar Kortrijk.

Het goede werk bij Dender, eerst onder leiding van Timmy Simons en vervolgens van Vincent Euvrard, is niet aan Charleroi en Rik De Mil voorbijgegaan.