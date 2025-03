Speler van Club Brugge wordt door Bojan Krkic aanbevolen bij FC Barcelona: "Dit zou een interessante optie zijn"

De spelers van Club Brugge hebben punten gescoord in de Champions League. Velen van hen worden opgeroepen om een stap voorwaarts te zetten.

Herinner je je Bojan Krkic nog? Dit grote talent in het Kroatische voetbal bracht de hoogste verwachtingen met zich mee bij FC Barcelona, maar heeft uiteindelijk niet de carrière gehad die hem was beloofd. Hij heeft nu zijn voetbalschoenen aan de wilgen gehangen en is teruggekeerd naar de Catalanen als trainer van de verhuurde spelers.

Daardoor moet hij veel clubs in het oog houden. Krkic heeft het in zijn bloed: zijn vader was zelf een scout voor FC Barcelona.

Club Brugge maakt indruk tot in Spanje

Net als velen was Bojan Krkic onder de indruk van de prestaties van Club Brugge in de Champions League. Voormalig product van de Barça-jeugdopleiding, Ferran Jutgla, heeft op hoog niveau gespeeld, maar het is een andere Bruggeling die Krkic het meest opviel.

De Kroaat is onder de indruk van Raphael Onyedika: "Als Barcelona op zoek is naar een middenvelder die iets anders brengt dan wat momenteel in de selectie zit, zou ik hem aanbevelen. Hij brengt veel fysieke kracht en power. Dit zou een interessante optie zijn", legt hij uit aan radiostation Cadena Ser.

De Nigeriaanse international lijkt klaar te zijn voor een volgende stap. Met een contract dat loopt tot juni 2027, zou het deze zomer wel eens tijd kunnen zijn om hem te verkopen en het maximale eruit te halen.