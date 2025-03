Club Brugge krijgt zeer goed nieuws te horen met oog op de play-offs

Simon Mignolet werd tijdens de laatste speeldag van het reguliere seizoen naar het ziekenhuis afgevoerd met een hersenschudding. De doelman kwam dinsdag zelf met goed nieuws naar buiten.

Club Brugge speelde op de laatste speeldag van de reguliere competitie tegen Charleroi. De wedstrijd werd met 4-2 gewonnen, maar nadien waren er vooral zorgen om Simon Mignolet.

De doelman botste zwaar met Charleroi-speler Jeremy Petris toen hij ver uit zijn doel kwam. Meteen werd duidelijk dat het er niet goed uitzag en na verzorging werd hij naar het ziekenhuis gebracht.

Daar werd vastgesteld dat Mignolet een hersenschudding had opgelopen. Voor hem en Club Brugge kwam de interlandbreak goed gelegen, want anderhalve week na de botsing lijkt de doelman alweer fit.

Hij werkte zijn eerste training met de groep helemaal af. "Het verliep goed. Na een weekje verplichte rust was ik blij om vandaag weer op het veld te staan. Ik ben blij met hoe het aanvoelde, dus ik heb er alle vertrouwen in om de rest van de week normaal af te werken", zei hij volgens Sporza.

Het is nog wel niet helemaal zeker of hij zondag tegen Anderlecht al zal spelen. "We zullen bekijken wanneer het geschikte moment om weer op het veld te staan er is. Maar er waren helemaal geen problemen meer."